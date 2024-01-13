針對總統大選後，行政團隊將進入看守階段，行政院長陳建仁12日提及，「我們會讓勞保基金永續這件事情，能夠繼續完成最後一哩路」。工商時報副總編輯陳駿逸表示，勞保潛藏負債12兆，不斷面對破產危機，是否可使用新財源方式，比如四大基金、外匯存底或是其他方法，來擴充勞保基金的財源。

陳駿逸今(13日)在《中時新聞網特別報導》節目中表示，勞保缺口，大家都知道，是台灣少子化、老年化的問題，工作的人越來越少，領錢的人越來越多，當然缺口越來越大。

陳駿逸接著指出，我們唯一的做法是看缺口多少，就補多少，但並不是一勞永逸。目前的方法︰第一個就是「節流」，就不要領那麼多，比如公教年改就是一個例子，當然會引起不同族群的抗爭；第二個做法是，現在要領的人就晚一點退休。問題是年紀越大，是不是能夠承擔原有工作的負荷量，而若把退休年紀往後延，傷害的是年輕人，這是不是好的做法，大家有疑問。

陳駿逸更點出，這次候選人有提出一個新的概念，是不是可以開發新的繳錢方式，比如設「主權基金」。我們的四大基金現在有一個很重大的任務叫做「護盤」，維持股市穩定，不過，應該調整一下方向，不只是「護盤」，是追求高利潤，成為勞保缺口的一個新財源，也許是四大基金、也許是外匯存底，或是其他方法，看有沒有辦法用一個新的財源方式，來擴充勞保基金的財源。第三個方式則有短期、也有長期，都可以去思考。他期待新任總統能夠在這方面一勞永逸。