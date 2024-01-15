價值股跑出，東證一部指數上漲1.22%，收在2524.60點，盤中亦觸及34年來新高。相較於日經指數，東證一部指數的科技股權重占比較低。

東證價值股指數上漲1.55%，表現優於成長股指數（收漲0.88%）。

東證33大類股中，以船運股指數大漲5.3%，表現最佳，因紅海危機導致海運價格飆升。

上周五重挫的金融股強勁反彈。東證證券股指數上漲4.56%，銀行股指數漲2.19%。

儘管出現過熱跡象，日股仍持續上揚。日經指數的相對強弱指標（RSI）站上76.41。該技術指標高於70意味著市場進入「超買」。

野村證券策略師Kazuo Kamitani表示，日經指數展現出令人驚訝的強勢，其上漲速度可能在本周出現某種形式的調整。

東京證券交易所在晨收之後公布每月已披露提高資本效率計劃的公司名單，亦給日股帶來提振。

T. Rowe Price新興市場和日股投資組合專家Daniel Hurley表示，東交所強化公司治理的舉措「令人為之大振」，「這就是為什麼外國投資者、主動式投資者、對沖基金以及巴菲特和波克夏·海瑟威如今密切關注日本的原因」。