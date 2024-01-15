112學年度富邦人壽UBA大專籃球聯賽男一級預賽第三階段，15日攸關保級的重要一戰，帶著上階段主場4勝3敗出擊的上季第九義守大學，從數度落後給上季第八臺灣藝大13分、終場前10.2秒追成2分差，且握有最後一擊，有機會翻盤。

可惜3波攻勢先各遭臺藝犯規戰術、撥球出界2度破壞，替補中鋒蒲國倫的壓哨後仰出手，則被臺藝外援飛尼克斯的辣鍋擋下，臺藝82比80小贏，雙方互有消長，累計戰績同為4勝4敗，起碼得再添1勝，才能排前12名，下季留在一級。

此役未能逆轉，形勢稍稍不利義守，因本階段接下來3戰，依序對臺科、國體、文化，都是五五波，義守如無法搶下任何一勝，最後階段4連戰對手依序政大、健行、世新、輔大，難度更高。

即便最後一擊缺臨門一腳、錯失第5勝，保級得再等等，但義守教練謝玉娟說：「儘管輸球，我們這進群泰半高中乙級出身的素人球員，明顯有進步，我對他們明天贏臺科大，一戰保級有充分信心。」

飛尼克斯開季個人次高的21分及最多的5助攻，最大貢獻卻是再見阻攻，也是全場他唯一阻攻，卻澆熄義守反撲，喬納森也是21分、余維豪12分、潘陳睿豐10分。臺藝教練葛記豪說：「今天改讓喬納森先發，看來OK，贏球主因則是戰術執行不錯，其尤其義守外線很準，還是擋住他們。」

喬納森說：「仍不很適應先發，因過往我習慣替補上場，主打擋切戰術，今天變成余維豪、王威翔合打擋切，我變射手，但幾個球投得不很準，比數才拉不開，幸最後仍挺住，而只要贏球都OK，再說服自己習慣先發吧。」