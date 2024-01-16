調查局獲報，英屬維京群島商誌富公司，涉嫌以不實的海運提單、裝箱單，並開立假的商業發票，另提出越南某銀行的遠期信用狀，向台新銀行申辦信用狀買斷，藉此詐騙台新銀行1500多萬美元(折合台幣約4.9億元)，涉嫌違反《銀行法》；台北地檢署15日指揮調查局台北市調查處兵分4路搜索誌富公司等處，並約談該公司負責人王孟博及妻子李女、員工葉佳浩、郭凱玲4人，檢察官訊問後，16日凌晨以王、葉2人涉嫌重大，有勾串之虞，聲請羈押禁見，另李、郭2女請回。

檢調獲報，2022年，澳洲木材出口商，透過中間人誌富公司，計畫出口一批木材至越南，越南買方則出具越南某銀行開立的信用狀，以證明交易可以履約。

但誌富公司負責人王孟博等人，為了先取得貨款，涉嫌拿不實的海運提單、裝箱單等單據，向台新銀行申辦信用狀買斷，讓台新銀賺取手續費及利率，但事後台新銀沒收到貨款，這才驚覺誌富提供的單據是偽造的，造成台新銀行損失4.9億多元。憤而向檢調檢舉。