嘉義一名豪放人妻，2022年11月深夜趁著人少時，在某知名健身房內露奶於跑步機慢跑、在腹部訓練機上自摸下體，遭到健身房工作人員發現報警。隔不久，又在知名百貨公司手扶梯脫內褲讓丈夫拍裸片遭警逮捕。法院判決出爐，應執行拘役50天。

根據判決書，該名人妻小美，於民國111年11月20日22時37分許，在址設嘉義市某家知名健身房內，露奶在跑步機慢跑，接著又在腹部訓練器上，再度掀開上衣露胸部及下體給丈夫觀看。

小美不僅在健身房如此開放，甚至在112年1月28日晚間班時間人潮眾多時，在嘉義知名三越百貨地下一樓美食街北側下扶梯處，脫下內褲裸露下體，被安管人員發現後報警查獲。

小美在法庭上坦承，在健身房內有掀開上衣裸露乳房給老公碰觸，而且解釋掀開裙子、張開雙腿露出下體，都是她和丈夫之間的情趣，而且健身房內的穿著本來就是比較裸露的，當天健身房內也沒什麼人，她沒有給其他人看的意思。在百貨內是在很隱密的地方脫掉內褲，由先生替她拍攝裸片，並不是要給他人看。

法官審理後，認定小美為思慮正常之成年人，竟不顧公眾場所他人之感受，隨意在健身房及百貨公司內為裸露乳房及下體、以手撫摸下體等行為，除造成他人見狀後可能感到不適或厭惡外，敗壞社會善良風俗，涉犯2罪各判處拘役30日，合併應執行50日。