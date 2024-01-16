王宥忻（左）和海倫清桃越南育幼院探訪送禮物做公益。（固力狗提供）

王宥忻日前赴越南參加盛典，大啖龍蝦餐。（固力狗提供）

王宥忻日前赴越南參加「亞洲巨星獎」盛典。（固力狗提供）

「財富女神」王宥忻去年離婚恢復單身，她日前赴越南參加「亞洲巨星獎」盛典，為了入境隨俗特別做了3套傳統服飾，體驗當地文化並參訪當地育幼院做公益。王宥忻說：「相隔一年再度拜訪，寶貝們健康快樂幸福，小朋友真的好可愛，比去年看起來長大了。」

王宥忻分享：「因為越南幣值比較小，每天都花費千萬越南幣，像是烤龍蝦、海鮮超高蛋白質餐，可說是吃好吃滿，因為在當地度假感覺太愜意，於是換上性感比基尼，愜意喝椰子水享受人生。」她也提到，因為工作關係認識不少電影公司，如果有好的劇本和合作團隊，未來可能會有拍電影的想法，「有可能到時候看有機會的話把越南和臺灣的一些文化放進去作一些結合，這也是蠻有趣的一個創意！」

王宥忻這次和海倫清桃一起出席盛會，除了度假之外，一方面也是相中越南當地的養生館提前佈局商業合作，王宥忻說：「感謝我的好姐妹海倫清桃，陪我度過人生中許多的重要時刻！在我離婚時陪我度過低潮，在事業上也合作3D真人公仔列印，引進日本技術設備將真人擬真還原成縮小版公仔。」

她目前已接到很多感人而有意義訂單，像是全家五代同堂一起製作3D真人公仔，將時光保存停留在幸福的一刻，也有紀錄求婚和懷孕瞬間，這些生命的重要時刻都能透過台灣3D真人公仔來保存。