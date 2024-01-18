余姓街友在北車旁夜宿，疑身體不適猝死。（警方提供）

北市警方獲報，台北車站南一門K1電梯出口旁，18日上午被民眾發現有1個帳篷、手推車及雜物，裡面疑似有人叫不醒，警方到場發現，1名男子在裡面倒臥，已無生命跡象，隨即封鎖現場勘驗。

警方初步調查，死者是53歲余姓男子，為經常在周遭出沒的街友，調閱監視器暫時排除他殺、無外傷，研判男子昨晚前往南一門旁搭帳篷休息，但因身體不適猝死。

因暫時聯絡不到死者親屬，中正一警方已請殯葬人員，將遺體先行移往二殯安置，死者的帳篷、推車及隨身物件也已移除，全案持續釐清中。