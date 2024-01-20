南韓演員朴素丹2019年演出《寄生上流》知名度大開，不過卻在事業上聲期時，突然透過經紀公司宣布罹患甲狀腺癌，之後將進行手術並休養一段時間，消息曝光震驚外界；如今她在復出的首部電視作品《死期將至》中化身死神，精湛演技與美貌，讓她獲得好評。

朴素丹2021年在某次拍戲的過程中出現身體不適，就醫檢查後確診甲狀腺癌，之後息影休養一年；如今已經康復的她，日前主演的新劇《死期將至》被封為「近期最好看的奇幻神劇」，且因劇中飾演死神，所以在造型上有別以往清純可愛的風格，全黑套裝搭配臉上灰色調格雷系妝容，完美襯托出她清冷獨特氣質，而除造型外，她復出後狀態相當不錯，精采演技讓觀眾印象深刻。

不過，由於該劇是朴素丹術後首次回歸戲劇演出，所以在該劇記者會上她曾坦言，收到邀請時甚至還無法開口說話，「拍戲時每天都回家哭，很感謝徐仁國、導演很關心我」同時也感謝父親的照顧，「如果沒有爸爸的協助，我連從床上起來都很困難」。

此外，因罹癌曾經站在死亡邊緣的她也提到，劇中的一句話讓她十分有感觸「人類在一段長時間裡面只有一次死亡」每一天都很珍貴有價值，現在的她也會享受珍惜生命的每一天。