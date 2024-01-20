詹雅雯台北場唱完還會到高雄。（圖／粘耿豪攝）

金曲台語歌后詹雅雯近年罹患帕金森氏症，還因腦瘤入院動刀2次，透過藥物控制多年，之前病情惡化時，一度出現失明症狀，不過近來身體恢復許多，20日於台北小巨蛋舉行「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」。

她出道32年，這回第6度攻蛋，一上台精神奕奕向粉絲打招呼，在台上一連演唱33首歌曲，把握機會熱情與歌迷近距離互動，坦言，今晚不想說太多難過的話，「了解我的人都知道，我是很正能量的人，但是我身體健康有狀況是事實，不過我都不怕，唯一擔心是身體問題讓我沒辦法站在最愛的舞台、唱我最愛的歌」，突然向台下粉絲深深一鞠躬，激動喊：「今晚我只有這句話，對不起，讓大家擔心了。」

一開場，詹雅雯便從含苞待放的粉色花朵裡華麗出場，一身白綠色紗裙仙氣十足，帶來經典名曲〈深情海岸〉，伴隨盛開的花朵，為整場演出拉開序幕，不過在走下舞台的樓梯時，仍有工作人員在一旁攙扶，十分貼心。

「2024詹雅雯〈春分〉巡迴演唱會-台北場」正式向大家宣告，「全新的詹雅雯回來了」，2月24日也將到高雄巨蛋和南部歌迷見面，同時加碼預告高雄場絕對會更精彩，不會讓大家失望。