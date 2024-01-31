郭靜將在3月2日於臺北流行音樂中心舉辦「喂 你在幹嘛」演唱會，特別來到那那大師招牌K歌單元「那那大歌廳」飆嗓，除了帶來多首膾炙人口的純愛金曲，還合體那那與阿超演唱出道時跟張韶涵、范瑋琪合作的〈仨人〉，更難得在鏡頭前挑戰自我極限，展現鮮少人知的海豚音實力，結果竟不小心飆太高音，一度在節目「失聲」，讓她哭笑不得。

面對那那大師的各種出題考驗，郭靜也難得敞開心房暢聊，尤其當提到網友曾討論「郭靜為什麼沒大紅？」的問題，她大方回應表示：「起初看到大家的討論時都很正面，但到後面突然變成自己被檢討時會覺得很納悶，但無論如何，目前的狀態是我最舒服、自在的階段。」

她也趁節目解釋當時的心情，「起先看到文章知道出發點是支持我的，但不知道為什麼後來風向變成檢討我，因此從原本不以為意，開始變得很在意與傷心，因此選擇發一則限時動態，把我真正的情緒感受說給大家聽。」郭靜表示出道這麼多年，曾被質疑過是否還要繼續走純愛風格，或是常被說「歌紅人不紅」，但她大方回應：「現階段是自己最舒服的狀態，我很開心還是有這麼多歌迷願意聽我唱歌。」