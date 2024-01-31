新北市1名34歲白牌車司機蔡男因為缺錢，竟上網用假帳號上臉書「偏門工作」組搶劫團，原本正常的打工網站儼然成了犯罪分子招攬人才庫；另針對主嫌蔡男自認「自己不下手就沒事」的想法，律師直接打臉，點出蔡男謀劃搶劫的犯意明確也有同夥指認，證據確鑿，被起訴定罪機率頗大。

本刊調查，臉書社團「偏門打工」上頭工作五花八門，多以「收簿」為主，包括帳戶、銀行卡等，由於近來新聞報導有太多關於人頭帳戶者遭監禁凌虐事件，就怕沒人敢應徵偏門工作，因此招募標題直接「洗白」表示「不出國、不違法」，「銀行卡每張8到12萬，租用3到5天」、「別傻傻被騙，我這一律面交、給錢」；也有公司主打「誠信」2字，連控不控車（意即「拘禁監控」）都明白寫出來讓你自己選「可控18萬一本起，不可控6萬起」。

「偏門工作」社群上常有徵人啟事，喊出高額佣金或以大把鈔票吸引社會邊緣人，資深員警點出找車手和收簿2類為大宗。（圖／翻攝自臉書「偏門工作」）

除了收簿，詐團持續找「豬仔」、「PK（詐騙）人員」，但為了撇清鬧上國際的柬埔寨黑工、KK園區割器官刻板印象，詐團改換台詞為「出國工作，單純工作」、「海外大公司徵才，不黑龍轉桌全部呈現給你看」，但事實上是換湯不換藥。不過他們鎖定的徵才對象是走投無路的「北風北」、被女友騙錢背債、小額借貸但天天要還錢的「日日會」人們，加上公司提供「絕佳的團體生活、包住宿」，活脫脫是被控制行動自由的「豬仔」。有趣的是這種徵才啟示底下的留言，有好心網友轉貼人頭帳戶、豬仔新聞示警，要大家小心。

一名資深員警表示，臉書、Telegram等社群軟體群組上，通常以「收簿」和「找車手」2類最多，通常會從社群轉加Telegram私聊，約面交時間地點等。近期農曆年關將近，看準社會邊緣人需錢孔急，徵最多的是不用任何勞力，只需要銀行帳戶的「收簿」，一本行情價5到10萬相當誘人，不過能不能拿到錢又是一回事。員警指出面交時民眾可能直接被抓走囚禁、帳戶被搶，如有不從就遭虐待毆打，直到戶頭被通報為警示用戶，時間已經過了2、3個月，「沒有利用價值」才會被釋放，「能平安保命已經萬幸，遑論要拿錢」。

針對主嫌蔡男自認不親自下手不用吃官司，律師王志超指出，種種證據加上同夥指認，已涉犯《準強盜罪》。（圖／本刊資料照）

至於蔡男策畫千萬名錶搶案，人在現場督軍不下手，就自認能逃過法網，對此，律師王志超表示，蔡男以為能脫鉤，完全是錯誤觀念。他指出，蔡男事前上網找人行搶、鎖定該隻千萬名錶下手、到現場督軍整起搶劫過程，已有明確犯意聯絡；加上犯案前後都變裝企圖製造斷點，以及落網的2人指認他是主謀，種種證據顯示已涉犯《準強盜罪》，「意圖為自己或第三人不法之所有，以強暴、脅迫、藥劑、催眠術或他法，致使不能抗拒，而取他人之物或使其交付者，為強盜罪，處5年以上有期徒刑。」

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