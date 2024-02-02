近期iPhone不斷被唱衰賣不好，蘋果執行長庫克親上火線直球對決！蘋果周四（1日）公布最新財報優於預期，營收為5季以來重返成長，不過大中華地區業績衰退13%；對此，庫克解釋，跟前一年同期相比，銷售天數少了一周，且美元相對於人民幣走升。然而大陸市場買氣疲弱是不爭的事實，蘋果盤後股價下挫逾3%。

CNBC報導，蘋果2024會計年度第1季（截至2023年12月30日為止）財報優於預期，營收1195.8億美元、年增2%，終止連四跌；毛利率攀升至45.9%；營益403.73億美元、年增12.1%；稀釋後每股盈餘（EPS）2.18美元、年增16%。

至於產品銷售表現，2024年度第1季iPhone營收697億美元，Mac營收77.8億美元，兩者均優於預期；其他產品營收（含 AirPods、Apple Watch）119.53億美元、年減11.3%；iPad營收70.2 億美元、年減25.3%。

全球各地的銷售情況，美洲地區營收504.30億美元、年增2.3%；歐洲地區營收303.97億美元、年增9.8%；大中華地區（包括中國大陸、香港、台灣）營收208.19億美元、年減12.9%；日本營收77.67億美元、年增15%；亞太其他地區營收101.62億美元、年增6.6%。

大陸是蘋果的第三大市場，其營收大幅下滑近13%，是五大區域中唯一衰退的市場。

執行長庫克受訪時表示，別忘了，去年同季有14周，這次（2024年度第1季）只有13周，且美元相對於人民幣走升；他還提到，大陸城市熱賣的6款智慧型手機，iPhone就占了4支。

iPhone銷量成長近6%，是個好兆頭，不過在大陸買氣下滑仍是一大隱憂。周四（1日）蘋果股價上漲1.33%至186.86美元，今年以來已下跌約3%；盤後仍挫跌3.67%至180美元。