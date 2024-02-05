南投縣國姓鄉長豐村驚傳下毒狂魔出沒，如今已有近百毛孩受害，殘忍手段讓當地愛媽劉燕玉心痛不已，而劉燕玉在南投救援多年，她身患一生都無法治好貝西氏症，憑藉賣地的350萬元苦苦支撐，幫助數百隻貓狗重獲新生、找到溫暖的家，只盼當地民眾「不喜歡也別傷害」，給貓狗們留下一條生路。

1月30日上午，記者抵達長豐村，當天正逢入冬以來最強寒流來襲，國姓鄉位於山間，其體感溫度更遠低於平地，連一般人都難以忍受這刺骨寒意時，劉燕玉卻拖著滿是病痛的身軀為了毛孩忙進忙出。

只見不到150公分的劉燕玉佝僂著腰，為了替家中40多隻貓咪餵藥餵食而穿梭各個房間中，身上唯一禦寒的羽絨外套還是善心人士所捐，家中堆滿貓咪所需要的罐頭、飼料和點心，其腳步踉蹌更似一陣大風就能被颳走，她卻憑藉驚人毅力讓數百隻毛孩找到溫暖的家，傾盡所有只為讓貓狗重獲新生。

劉燕玉省吃儉用，靠著過去賣地的收入照顧貓咪，每月開銷高達10萬元。（圖／趙世勳攝）

劉燕玉今年62歲，而她罹患俗稱「絲路病」的貝西氏症，此為罕見的自體免疫疾病，劉燕玉自小便開始發病，一生都在經歷口腔、肛門和皮膚等多項器官反覆潰瘍和發炎之苦。劉燕玉提到，她在44歲出家前從事成衣買賣，也因此從彰化故鄉搬到國姓做生意，並在長豐村購入數甲土地安生立命，而在出家後，病情幾度反覆、幾乎瀕危，她便在病床上發願，承諾倘若有幸脫離險境，便要開始做「利益眾生之事」。

「一開始是幫助獨居老人和孤兒，在原本的『歐吉桑』過世後，就改照顧貓狗。」劉燕玉說，她當時不願在醫院離世，搬回長豐村生活，卻僥倖在山間撿回一命，而她此後將土地變賣，並用賣地的350萬元投入慈善工作，近年則因不忍貓狗受苦而開始全身心的救援。

「不要去想錢用完後怎麼辦，如果每件事情都要想後路，那一輩子都無法做善事。」劉燕玉提到，她如今沒有收入，靠著積蓄和大眾的幫助照顧毛孩，每月花在毛孩身上的費用約10萬元，許多民眾會擔心她會坐吃山空，她卻始終抱持著豁達態度，秉持「大不了去化緣」的心境繼續忙著捕捉和結紮。

劉燕玉在自家門口掛上許多橫幅，期望附近民眾「不愛也別傷害」，盼毛孩們別再被毒殺或再遭捕獸鋏攻擊。（圖／趙世勳攝）

而劉燕玉所在的長豐村近日驚傳有下毒狂魔出沒，如今已有近百隻毛孩受害，甚至連她的愛貓「阿寶」都慘遭毒手，劉燕玉則心痛不已，呼籲「不愛也請不要傷害」，希望能儘快找出真兇，還給枉死的毛孩們一個公道。

南投縣家畜疾病防治所所長唐佳永表示，毒殺動物屬於重大犯罪，每次接獲愛媽反應都有前往調查，並通知警政單位共同處理，但將檢體送往中央指定的話驗單位調查後，尚未查獲毒物反應，針對愛媽懷疑的對象進行清查，也未發現下毒證據。目前積極對居民宣導切勿下毒，期望能保障人和動物的雙方權益。

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