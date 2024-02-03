英國研究團隊於國際期刊《科學報告》（Scientific Reports）發表一項研究指出，小型且鼻子較長的狗類壽命較其他品種為長，而面部扁平的品種則面臨更高的死亡風險。

考慮到所有品種和雜交品種，研究小組發現犬類的平均壽命為12.5年，而母狗的壽命略長於公狗。整體而言，體型較小、長鼻子的母狗在純種狗中的壽命往往最長，中位數為13.3年。然而，鬥牛犬或八哥犬等扁平臉品種的平均壽命為11.2年，較西班牙獵犬等鼻子中等長度的狗死亡風險增加40％。

帶領團隊分析近60萬筆數據的第一作者麥克米蘭博士（Kirsten McMillan）表示：「雖然先前的研究已證實性別、臉型和體型皆為影響犬類壽命的因素，卻沒有人研究過三者之間的相互作用，也沒有人探索演化歷程與壽命間的潛在關係」。

為深入研究，研究團隊實際觀察155隻純種狗，發現體型較大的狗壽命往往比體型較小的狗更短，且鼻子長度也是關鍵因素。數據指出，迷你臘腸犬平均壽命為14年，而法國鬥牛犬平均壽命僅9.8年。專家長期以來皆表示，短頭顱品種容易出現呼吸困難和皮膚疾病等各式健康問題。

研究團隊還發現，純種狗類的壽命中位數長於雜交品種長，兩者分別為12.7年和12年。這一結果與普遍認知中「因為具備較高的遺傳多樣性，雜交品種可能比純種更健康」的觀點相矛盾。