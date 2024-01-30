哥倫比亞當局本週一（29日）上午在首都波哥大機場（Bogota Airport）查獲了130隻被非法走私的丑角箭毒蛙（oophaga histrionica），並逮捕了一名犯下這起走私案件的巴西女子，由於丑角箭毒蛙為極度瀕危物種，因此特別受到矚目。
據國際期刊《物理》30日報導，這名女子在前往巴西聖保羅的途中，在巴拿馬轉機時，將色彩繽紛的丑角箭毒蛙裝入底片盒內。
波哥大環境單位首長蘇鐸（Adriana Soto）發布給媒體影片中表示，這名女子聲稱是當地民眾送給她這些箭毒蛙作為禮物。
丑角箭毒蛙體長不到5公分，體液有毒，生活在厄瓜多至哥倫比亞太平洋沿岸的潮濕森林中，同時也分佈在中南美洲的其他國家。
波哥大警官阿雷瓦洛（Juan Carlos Arevalo）表示：「這個瀕臨滅絕的物種在國際市場上很受歡迎。」他還補充說，私人收藏家願意花高達1000美元（約31萬新台幣）購買一隻。
警方報告指出，攜帶這些青蛙的女子被以「野生動物走私罪名」逮捕，然後被移交給檢察官辦理。
哥倫比亞是世界上生物多樣性最豐富的國家之一，動物走私在該國相當氾濫，尤其涉及兩棲動物、小型哺乳動物和海洋動物，例如鯊魚的身體部位。
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