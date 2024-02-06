青年住宅管委會主委李紳旭（中）強調，管委會努力維持社區營運。（青年住宅管委會提供／王志偉花蓮傳真）

花蓮縣新城鄉「青年安心住宅」， 2022年起完工交屋，但狀況不斷，颱風時屋內積水，公共區域地磚凸起、破損，初估重鋪就要上千萬，導致負面評價。因交屋初期管委會與建商尚未建立溝通管道，在縣府協助協調下，3項工程，以大約200萬元簽約修繕，先在車輛進出的F、G棟前，將地磚鋪設為柏油路，其餘的地磚會在過年後陸續檢修。

花蓮縣青年安心成家住宅陸續交屋，至今約兩年半，目前居住戶數已近7成，入籍數也超過千人，中庭有屬於青年住宅社區的籃球場、交誼廳、親子空間、健身室等等，還有縣政府管理的育嬰中心、羽球場、網球場及夏日開放的游泳池，外界給予不錯評價。

因管委會接任初期，加上住宅售後保固問題困擾住戶，去年9月海葵颱風來襲，花蓮強降雨，青年住宅走廊、樓梯間出現積淹水，尤其電梯井不停有水傾瀉而出，形成「室外下大雨、室內下小雨」，讓住戶頗為光火。

花蓮縣政府隨即協助「抓漏」，認為頂樓排水孔只有兩個，下大雨來不及宣洩，需要再增加排水孔。而社區內的步道，以生態自然排水工法建置的透水磚鋪設，有多處不平整、破裂。

縣府建設建議協助管委會與營造廠商協調。青年住宅管理委員會主委李紳旭及全體管理委員會員整理相關資料後，發現光是地磚修復就是上千萬元的天價，決議F、G棟改為柏油鋪設，讓購買地上停車格住戶進出時，不會因車輛壓過，導致地磚破損。

主委李紳旭表示，柏油路鋪設總估價約為750萬元，管委會無力負擔，經縣府與營造公司協助，廠商願以青年住宅社區負擔69萬餘元施作。柏油工程已於農曆年前順利完工；至於其他受損地磚，過年後會有廠商針對部分地區修復，工程期間可能要4、5個月才會完成。

李紳旭說，鋪設柏油、地磚整理、部分重鋪以200萬元簽約修繕，感謝花蓮縣政府協助與營造公司協調，縣長徐榛蔚行經青年住宅社區也多次到場關心，最終與營造公司達成共同承擔協助青宅永續宜居的共識，讓管委會能負擔，共創永續宜居的青年住宅。