噶瑪蘭族18世紀末因漢人入墾被迫從蘭陽平原往花東遷徙，其中花蓮新城鄉嘉里地區曾是族群開墾世居的聚落，鄉公所為保存這段歷史，爭取及自籌1250萬元經費，重建「噶瑪蘭（Kebalan）紀念公園」，並設置高達6.5米意象柱，盼讓族群歷史文化能持續保存及流傳。

噶瑪蘭族過去原居於蘭陽平原，18世紀末漢人侵墾宜蘭，族人被迫往南方的奇萊平原遷移，據花蓮縣志記載，加禮苑即現今新城鄉嘉里地區一帶，19世紀中葉曾是該族開墾世居的聚落，總人口數多達6000人，是奇萊開發史上的農業先鋒，不過19世紀末因加里宛戰役遭流放到縱谷地區，壯大族勢自此瓦解。

新城鄉公所避免噶瑪蘭族過去辛勤開墾歷史受文化變遷等因遭遺忘，2022年起規畫重建噶瑪蘭紀念公園，爭取花東基金挹注900萬元、縣府補助200萬元及自籌150萬元等經費，去年底啟動工程，除新設懸臂式人行道、彩色欄杆、舖面採噴花地坪等，更設置1座高度約6.5米、直徑約2米的噶瑪蘭族意象柱，同年底竣工，本月27日揭牌啟用。

鄉公所原民所長曾秀英表示，地名是先民的腳印、歷史的縮影，更是人與自然爭地留下的血淚證據，可從地名一窺地方開發史及蹤跡，從「加里宛」到「流流」能嗅出平埔族氣息，紀念公園蘊含的意義，總括歷史面、地理面、文化面、情感面等，是踏尋舊地名的重要性，期望能藉此喚醒鄉親及族人對先民的緬懷與敬意及孩提時的記憶。

鄉公所表示，全台噶瑪蘭族人口約1572人，僅佔原住民族總人口數0.3％，人數相當稀少，目前鄉內族人數為105人，雖然族人在嘉里地區建立聚落時間距今約140年之久，不過公所在正名過程中，體現瀕危族群重振文化為重要，希望透過紀念公園的重建，讓後代有尋根感念之處。