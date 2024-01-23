四分局分局長李建興日前親送慰問金給彩虹爺爺黃永阜，黃也回贈自己平時的畫作。（四分局提供／張亦惠台中傳真）

台中市南屯彩虹眷村寫下南屯的觀光傳奇。（中時資料照）

黃永阜一手打造彩虹眷村成台中知名景點，今天天氣急凍，仍有民眾到彩虹眷村觀光。（民眾提供／張亦惠台中傳真）

彩虹爺爺黃永阜繪一手打造彩虹眷村成台中南屯知名景點，近年來因經營權等問題衍生出訴訟。彩虹爺爺晚年經濟狀況不佳，今天寒流來襲全台急凍，黃永阜吃完午餐後，睡午覺時在夢中離世，享嵩壽101歲。

彩虹爺爺去年1月中才剛過100歲生日，台中市長盧秀燕當時曾拜訪彩虹爺爺，代表市府致贈福壽安康金牌及雞精，期盼黃爺爺繼續開心作畫，平安健康。市府今天表示，有接獲消息，後續會協助善後。

今天寒流來襲全台急凍，彩虹爺爺黃永阜今天中午吃完午餐後，睡午覺時在夢中離世，享嵩壽101歲。（四分局提供／張亦惠台中傳真）

黃永阜晚年經濟狀況不佳，與妻子住在南屯的鐵皮屋，身體狀況不佳，以輪椅代步，是第四分局長期關心的對象，彩虹爺爺患有糖尿病、痛風、腎臟病等慢性疾病，今天用餐後突然無呼吸心跳，女兒發現後立即通知消防人員到場，現場急救約8分鐘後無效，到院救治後確認死亡。

死者女兒表示死者年事已高，無任何外傷屬自然死亡，經轄區春社所員警協助後，聯繫衛生所報請行政相驗。四分局分局長李建興第一時間指示轄區春社派出所所長邱量虔前往關心致意，並允諾家屬全力協助辦理後續治喪事宜。

邱量虔表示，彩虹爺爺是春社派出所長期關心的對象，他生前受慢性病所苦，近來都以輪椅代步，今天中午吃飽飯後上床睡午覺，下午3點多時女兒發現他沒了氣息，通報救護車跟派出所到場，派出所會全力協助處理後事，目前大體已移至崇德殯儀館。