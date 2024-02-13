瑞典第2大城哥特堡（Gothenburg）一座水上樂園昨（12）日發生爆炸並起火，包括戶外滑水道等多座設施遭烈火燒毀。根據警方表示，截至晚間為止，仍有1人下落不明。

路透社等外媒報導，當局在12日早上10點左右接獲通報，稱園內發生火災，隨後就發生大爆炸。從現場畫面可以看到，水上樂園內一棟建築物熊熊燃燒，伴隨著滾滾黑煙，沒過多久戶外的滑水道也陷入火海。

BREAKING: A fire engulfs Oceana Waterworld in Gothenburg, Sweden, following an explosion at a new waterpark attraction, leading to mass evacuation and firefighting efforts. pic.twitter.com/luCo6rMBV3 — Calay News (@calaycorpnews) February 12, 2024

Horrific imagery from the city of my heart, Gothenburg, as "Oceana", the new waterland venture of the beloved Liseberg theme park, explodes (!) and burns. 22 injured, one worker reported missing... pic.twitter.com/z04I3C5oZk — Anton Larsson (@antonyaolarsson) February 12, 2024

這座水上樂園預定今年夏天開放，是哥特堡里瑟本遊樂園（Liseberg Amusement Park）的新建項目，目前仍在施工階段。園方表示，「大火從一座戶外滑水道開始燃燒，很快蔓延到整座建築物。」由於大部分建材均為塑膠，火勢蔓延快速，據目擊者表示，滑水道最後燒到只剩骨架。

為了保險起見，消防人員要求附近飯店、公寓和辦公大樓的人員全數撤離。據警方表示，至少有12人受傷送醫，所幸傷勢並不嚴重，另有一名工作人員失蹤。詳細起火原因仍有待進一步調查。