瑞典第2大城哥特堡（Gothenburg）一座水上樂園昨（12）日發生爆炸並起火，包括戶外滑水道等多座設施遭烈火燒毀。根據警方表示，截至晚間為止，仍有1人下落不明。

路透社等外媒報導，當局在12日早上10點左右接獲通報，稱園內發生火災，隨後就發生大爆炸。從現場畫面可以看到，水上樂園內一棟建築物熊熊燃燒，伴隨著滾滾黑煙，沒過多久戶外的滑水道也陷入火海。

這座水上樂園預定今年夏天開放，是哥特堡里瑟本遊樂園（Liseberg Amusement Park）的新建項目，目前仍在施工階段。園方表示，「大火從一座戶外滑水道開始燃燒，很快蔓延到整座建築物。」由於大部分建材均為塑膠，火勢蔓延快速，據目擊者表示，滑水道最後燒到只剩骨架。

為了保險起見，消防人員要求附近飯店、公寓和辦公大樓的人員全數撤離。據警方表示，至少有12人受傷送醫，所幸傷勢並不嚴重，另有一名工作人員失蹤。詳細起火原因仍有待進一步調查。

文章來源：Fire breaks out at Swedish amusement park, man missing
文章來源：Terrifying moment new ride explodes in fireball at waterpark in Sweden as evacuation ordered & smoke engulfs attraction

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