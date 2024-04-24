大陸商務部網站消息，中國大陸商務部貿易救濟局24日就歐盟突擊搜索中國企業在歐辦公室發布「答記者問」。有記者提問，歐盟執委會23日發布消息稱，對在歐中資企業辦公場所進行了突擊搜索，以蒐集企業獲得外國補貼的情況。對此，中方將採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。

大陸商務部貿易救濟稱，中方注意到，歐委會於4月23日突襲在歐中資企業辦公場所，以所謂企業接受外國補貼為名進行搜索。這是2024年2月以來，歐方接連發起的第5起補貼調查，全部指向中國企業，也是第一次進行現場搜索。中國業界對此感到十分震驚、強烈不滿。

中方認為，歐委會未作事先通知，未作立案通告，就直接突襲企業正常辦公場所，扣留企業運營設備，違反了正當程序原則，干擾了正常的市場公平競爭秩序，嚴重損害了所有外國企業在歐運營信心，凸顯了歐盟營商環境的進一步惡化，並向所有在歐經營的外國企業傳遞出極其負面的訊號。中方對此表示嚴正關切和強烈反對。

歐方在近期進行的一系列相關調查中，目標指向明顯，濫用規則程序，將調查工具武器化，是以所謂的公平競爭之名扭曲公平競爭環境的保護主義行為。中方敦促歐方立即停止和糾正錯誤做法，為各國企業在歐投資經營提供開放、公平、公正、非歧視性的環境。中方將密切關注歐方後續動向，並採取一切必要措施，堅決維護中國企業的正當權益。