真的嚇壞了！大陸浙江省義烏市有男子日前搭乘電梯時，當他抵達目的地樓層後，竟然發現電梯門沒開，他不斷按著開門按鈕，門依舊沒反應，他開始有些心慌，並且，拍打電梯門還打喊「有沒有人啊」，正當他在慌張之餘，突然一個轉頭，發現有人站在後方，整個人瞬間腿軟貼在電梯上。

微博「雙流發布」昨發出1段26秒影片，22日浙江省義烏市有位男子搭乘酒店的電梯時，當電梯抵達目的地樓層後，發現門不開，他不斷的按著電梯內的開門按鈕，但前方的門就是不開，讓他感到心慌，並且還拍打前方電梯門大喊「有沒有人」，下秒，他突然感受到電梯震動，一轉頭瞬間腿軟，整個人貼在電梯上，後來他才知道，原來是後方電梯門已開啟多次。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「背後靈」、「媽呀，替他把臉蒙上吧，大寫的尷尬」、「最後真的嚇到了」、「哈哈哈哈笑死」、「本來就夠緊張了，後面突然還冒出一個人來」、「有時候沒注意到這種電梯真的會出一些醜」、「哎呀，嚇壞了呢」。