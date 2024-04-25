台灣LG電子今年與喜憨兒社會福利基金會攜手的「送愛到部落」計畫邁入第12年，串聯憨兒的努力，將憨兒參與製作的烘焙品包裝為營養美味的餐盒，溫暖送至全台偏鄉國小學童手中。至今已累計捐贈超過1.7萬個餐盒，幫助全台約65所偏鄉小學，將近4千名學童受惠，不只讓憨兒的一技之長得以發揮，也透過實質行動解決偏鄉孩童營養缺乏的問題。

台灣LG電子與喜憨兒基金會合作，除為偏鄉孩童募集營養餐盒、參與一日志工，同時持續捐贈生活家電，幫助改善憨兒夥伴的工作環境。（LG提供／古明弘台北傳真）

台灣LG電子董事長鄭淵寬也率領同仁前往喜憨兒基金會－民生工坊一同製作餅乾，鄭董事長表示：「響應『送愛到部落』計畫已經成為LG的重要傳統，創造美好生活是我們的品牌DNA，除了在產品上致力協助使用者提升生活品質，我們也希望培養同仁富有社會責任感，盡一己之力為更多需要幫助的人創造美好生活。」

除了為偏鄉孩童募集營養餐盒外，LG亦持續捐贈生活家電，幫助喜憨兒基金會改善憨兒夥伴的工作環境，如捐贈PuriCare 360空氣清淨機放於高雄中正站，以改善在原物料分裝與真空作業前所產生的大量粉塵，進而減少憨兒因此引發的過敏狀況；今年3月也捐贈LG PuriCare雙變頻除濕機放置於新北市喜憨兒庇護工場，保持乾爽舒適並去除空氣中的細菌等有害物質，照顧憨兒夥伴的健康。