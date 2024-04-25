台中市有逾百個區里缺乏里民活動中心，台中市議員林祈烽等人25日表示，民政局同意可租賃1樓、23坪以上且1個月含水電補助2萬元的空間作為里活動中心，批市府「吃米不知米價」；副市長賴淑惠說，各區租金水準不同，編列經費有相關規範，會進行檢討。

林祈烽、施志昌和鄭功進聯合質詢指出，台中市現有100多個里沒有里民活動中心，雖民政局訂有辧法，區里找不到地蓋活動中心，同意租賃位於1樓、室內23坪以上且1個月含水電補助最多2萬元的空間作為里活動中心，然而2萬元的租金補助根本就租不到活動中心，批市府「吃米不知米價」。

林祈烽列出西屯區多家1樓店面和住宅空間的租金，從水湳到文華路、福星路等租金在18萬到7萬多元不等，平均約10萬元左右，而市府首長住捷運聯開宅，1個月租金就要約2.1萬到2.2萬左右且不含水電費。林祈烽要求市府清查里內閒置的公家機關房舍和學校教室，評估有無合作搭配的機會；施志昌也建議，現有活動中心由民政局與社會局補助、修繕經費有落差，希望將活動中心統一由民政局管理。

對此，賴淑惠表示，各區租金水準不同，市府編列補助經費都有相關規範，將請民政局再檢討，2萬元上限是不是有不合時宜的地方。

民政局表示，台中市目前共有194座里活動中心，其中租用固定場所作為里活動中心計27座，由當地區公所編列預算每月補助2萬元（含水電費）支應，是否調整補助金額上限，將視財政狀況通盤研議。另，未來里活動中心及社區活動中心統一改制為市民活動中心後，實際管理機關仍為區公所，公所可視情況委託當地里辦公處或社區發展協會代管。