苑裡鎮山腳社區活動中心今天動工。（苗栗縣政府提供／李京昇苗栗傳真）

為提供鎮民安全、安心的休憩空間，苗栗縣地方爭取2813萬元，新建苑裡鎮山腳社區活動中心，30日舉行開工動土典禮，未來山腳社區活動中心落成後，能夠成為社區居民情感聯繫、休閒活動的重要福利設施場所。

今天動土典禮，由副縣長鄧桂菊、苑裡鎮長劉育育、陳超明立委辦公室執行長邱俐俐、縣議員陳品安、張顧礫、主席洪晃琦、地方代表里長及在地鄉親等共同為工程祈福、持鏟動土。

鄧桂菊表示，苑裡鎮山腳社區一直以來沒有活動中心，舉辦各項研習活動、召開里民大會、選舉投開票等等，只能暫借里內慈護宮及山腳老人會館場地辦理，非常不便，也降低了社區及鄰里居民之間的交流與互動。

苑裡鎮公所為維護公眾使用安全經向多方爭取及積極努力，獲衛生福利部補助1559萬元，並由陳超明立法委員、地方民意代表協助向台灣電力股公司輸變電工程處中區施工處爭取，獲得補助380 萬元及苗栗縣政府補助200萬元，公所自籌674萬2000元，規劃提供居民一處既安全又具集會、聯誼、休閒及日照中心的多功能場所。

苑裡鎮長劉育育指出，山腳社區活動中心為地上2層樓建築物，1樓為社區活動中心約88坪，歸屬公共集會所，寬敞活動空間，方便里民舉辦活動或舉行會議、投開票所使用，2樓長照B級據點日照中心，預計可容納長照申請人數30人，總經費2813萬元，預計2025年5月完工。