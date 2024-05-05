活動現場設置專人受理與說明及影像查詢。（林業保育署新竹分署提供／李京昇苗栗傳真）

林業保育署新竹分署近日在苗栗縣通霄鎮五南里活動中心舉辦「濫墾地清理續辦計畫」說明會，現場並安排臨時櫃檯受理民眾申請，共受理27件申請案，新竹分署表示，後續將儘速依程序展開測繪、審查作業。

新竹分署副分署長劉忠憲指出，為解決國有林地內早期無權占用問題，屬1969年5月27日以前，已占用墾植竹木、果樹、茶樹、蔬菜或其他農作物，或興設建物、水池、水田等，能提出相關證明文件，並以第一版航空照片判釋確認在早年即已使用，再輔以歷年航空照片，認定有持續使用迄今的事實，且無使用糾紛，也無法令規定禁止為上開使用或不得出租者，得辦理清理後承租林地。

他表示，續辦清理計畫預計3月31日截止受理，雖然已多次進行各地宣導說明會，並發文通知已知占用人，但申請案件一直未如預期，此次與民意代表及里長合作，考量通霄鎮鄉親距離大湖工作站路程遙遠，顧及舟車勞頓之苦，並減少民眾自行檢附書件有遺漏之虞，由該分署事先將已知占用民眾所需檢附資料準備妥當，鄉親只需攜帶身份證、印章，直接至現場臨時受理櫃檯，確認資料正確性後簽名蓋章即可遞件。

現場也有架設電腦、網路等設備，確認申請範圍後協助列印資料給民眾提出申請。最後並請到場的賴里長及鄉親持續幫忙跟四鄰宣傳，以確保自身權益。

申請人戴振生先生表示，許多民眾年紀大了，感謝新竹分署此次細心及熱忱的服務，從現場井而有序的狀況，可見公務機關為民服務的改變及用心，真的很窩心。

新竹分署分署長夏榮生表示，續辦清理受理期限剩不到1年，分署將持續責請第一線的工作站同仁加強宣傳力道，鄉親們要把握機會，苗栗縣鄉親有任何疑問可向大湖工作站（037-991009）洽詢，如有不方便出門申請，也有派員到府服務。