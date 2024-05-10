林業署嘉義分署舉辦「呷蟲王者」活動，大小學員都圍觀油炸昆蟲料理。（林業署嘉義分署提供／廖素慧嘉義傳真）

農業部林業署嘉義分署最近在活動中油炸荔枝椿象，但嘉義縣衛生局當場錄影存證，認為荔枝樁象非法定食用昆蟲，不宜當作食材做為料理，衛生局長趙紋華表示，當天活動中並未讓民眾吃油炸荔枝樁象，不會以《食安法》裁罰。

林業署嘉義分署辦活動透過創意烹飪法，教導學員認識荔枝樁象昆蟲特性。（林業署嘉義分署提供／廖素慧嘉義傳真）

林業及自然保育署嘉義分署於4月27日辦理「呷蟲王者」活動，用荔枝椿象油炸入菜作為創意料理，引導學員可以針對昆蟲的繁殖特性來加以利用。這次荔枝樁象變料理的課程非常新鮮，備受矚目。

林業署嘉義分署副分署長李定忠指出，當初活動是以荔枝樁象當作食材來發想、規劃，但後來依法規調整內容，改教學員用蜂蛹烹飪， 雖然環教師仍示範油炸荔枝椿象，但有說明荔枝樁象並非法規規範可食用的昆蟲，仍不能食用，也沒有學員吃油炸荔枝椿象。

趙紋華說，食安法是規範「不能吃非法定可食用的昆蟲」，當天衛生局派員到場錄影活動過程，並未發現有人吃油炸荔枝樁象，沒有觸犯食安法的問題。