苗栗縣議會2日舉行臨時會讀議案第二、三讀會，針對縣府農業處提案修正「苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例」，欲放寬新設置畜牧場距離限制，從現行300公尺放寬到200公尺，但各議員意見不一，最終退回提案，並將請縣府修正完備後，再送下個會期審查。

苗栗全縣目前養雞、鴨、豬等畜牧場約有近450家，畜牧場異味、廢水問題引發爭議時有所聞，為此，縣府2017年公布施行「苗栗縣新設置畜牧場管理自治條例」，除明確規範業者應設置畜禽廢汙處理設備，也要求新設置畜牧場，應距離商店、機關（構）、學校及住宅（不含農舍）周界500公尺以上。

畜牧場自治條例2020年曾修過條例，設置限制從最早500公尺調降到300公尺，但新限制實施以來，僅有1家畜牧業者通過設置案，幾乎是10家申請案就有9家都不通過，其中不乏許多青農返鄉。

為此，縣議會4月23日舉行臨時會時，縣府農業處長陳樹義提案修正畜牧場自治條例，酌予放寬新設置畜牧場限制距離，從周界300公尺降為200公尺以上。

但該提案引起多位縣議員質疑，經過議會小組審查會後遭駁回，縣議會今天舉行臨時會二、三讀時，因多位議員對於提案看法不一致，因此該提案最終退回縣府，並要求農業處再修正，下個會期再繼續審查。

縣議員陳光軒說，綜觀各縣市自治條例，新設畜牧場周界都是300公尺以上起跳，民眾最關切的就是住家跟畜牧場距離多遠，因此他認為縣府修正提案可再討論，周界距離他希望仍維持至少300公尺。

縣議員陳永賢表示，就他所知在花蓮縣周界距離最低有到100公尺，他認為距離不是最主要問題，應優先考量畜牧場比鄰哪些設施，更要先要求畜牧業者，針對畜牧場的設備、異味、廢棄物嚴加審查和控管。

縣議員禹耀東說，他曾經也深受其害，苗栗市西山服務處附近曾有座養豬場，每到夏天臭氣沖天，地方居民不斷抗議，業者才不養豬，今天不論養雞、養豬都可能會產生異味，甚至長期造成民眾困擾，他建議縣府謹慎評估再修正條例。

縣議員廖秀紅表示，如果是為了反對而反對，即便自治條例周界有3公里遠，還是會遭到抗爭，近年有很多青農返鄉創業，想投入畜牧業卻因為受限困難重重，現在多數畜牧場經營模式改變、廢棄物設備提升，她認為不該把農民逼到絕境。

縣議員鄭聚然、鄭秋風說，苗栗現在雖然走向科技大縣發展，但終究是農業大縣，農民仍需要生存，他認為自治條例應該因地制宜，過多限制與嚴苛反而導致農民無法生存，相關規範可以再明確一些、從長計議，不該因噎廢食。

縣議員周玉滿表示，有些畜牧場都成立得比住宅區早，如今也已就地合法化，但異味汙染等問題，仍讓鄰近居民苦不堪言，她知道有些養雞場為了避免氣味，會花錢買菌種除臭，她建議農業處、環保局從各方面著手改善汙染源頭，比修正自治條例還要重要，也能創造雙贏局面。

縣議員曾玟學說，建議農業處可向業者，了解無法設置新場的原因，做為未來修正的依據，另外各縣市都有針對學校、醫院等地區規定較嚴格，並以各畜牧場樣態不同訂定不同規範，他建議可參考外縣市做法。