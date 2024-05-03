國民黨立委楊瓊瓔辦公室3日邀集各相關單位到聚興里市會勘，再爭取2期約1188萬元經費，未來綠帶廊道可串連至新田登山步道及旱溪自行車道，成為休閒綠色廊道。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中潭子新興營區遷建後，陸續興建新興國小、台中市警察局、潭子區聯合辦公大樓及簡易棒壘球場，立委楊瓊瓔、市議員賴朝國並爭取其餘約3公頃多土地綠美化，目前綠帶廊道1期已完工；3日邀各單位至聚興里會勘，再爭取2期約1188萬元經費，另聚興社區活動中心已近50年，將推動易地興建，將協助市府爭取中央經費補助。

潭子區長劉汶軒現場簡報，聚興社區休憩場域環境改善工程進度，第1期面積0.8公頃、經費1000萬元，除保留樹群，進行綠美化，並施作簡易體健設施、「我愛聚興」意象等，已於去年10月竣工；第2期面積約1.1公頃，規畫綠色環狀景觀道路、聚興廣場、生態調節蓄水池等，1188萬元經費尚待農村水保署核撥。

劉汶軒並提出利用新興國小旁剩餘用地興建聚興里市民活動中心，工程造價約2208萬元。對此，台中市政府民政局副局長彭岑凱回應表示，土地已取得多年，公所初步規畫也完整，允諾優先納入114年預算編列，並請立委楊瓊瓔協助爭取中央前瞻計畫補助。

農村發展及水土保持署台中分署長陳榮俊表示，新興營區遷建後，保留上百棵大樹及老樹，一期工程完成0.8公頃林蔭綠地，允諾持續協助二期工程約1188萬元經費，未來可串連新田登山步道及旱溪自行車道，成為休閒綠色廊道。

市議員賴朝國指出，聚興里綠地廣達3公頃多，建議未來舉行市民野餐日等大型活動，至於市民活動中心案，他將向市長盧秀燕爭取支持，支持議會預算審查。聚興里長黃沛綺說，活動中心預定地位於新興國小旁，毗鄰潭子區聯合辦公大樓，並有簡易棒壘球場及3公頃綠地，盼政府推動興建計畫。

楊瓊瓔服務處執行長洪柳益表示，新興營區遷建後，除興建台中市警察局及潭子聯合辦公大樓，並釋出約3公頃多土地綠地，感謝農村水保署分3期進行環境改善工程，第1期完工，現爭取第2期改善計畫，由農委會水保署補助交由潭子區公所執行，希望工程如期如質完工，讓聚興地區越來越宜居。