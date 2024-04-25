自4月15日開出2.7億頭獎之後，威力彩已經連續2期沒有出現頭獎得主。台彩表示，本期（4／25）威力彩頭獎仍保證2億元。如果想要早日獲得財富自由，趕快來看最新出爐的威力彩獎號，財神或許正在向你招手！

威力彩今（25日）晚開出第113000034期獎號，第一區中獎號碼由小到大依序為03、20、31、34、36、37，第二區中獎號碼為07。

派彩結果及中獎號碼以台彩官網公告為主。

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