路易莎112年總營收及獲利，創新高，112年總營收23.67億元、年增9.389％，稅後淨利1.24億元，EPS 6.28元，比111年EPS 5.03元，增加1.25元，年成長24.85％。

路易莎110、111年度因疫情影響故上半年都未發放，至年度結算時，才於112年6／27合計發放現金股利3元。

路易莎營收、獲利創高，主要受惠營業效益提升。全方位展店攻略成功，持續耕耘校園展店、員工內創門市、聯名門市（北捷及高鐵等）等成效顯著，同時，新型態「超越精品」店型發展趨於成熟，門市質感提升，更降低營運成本，獲利提升。

路易莎全力推動數位點餐，因應後疫的缺工潮，新年度將導入「雲端智能點餐」。結合擁有180萬會員的虛擬黑卡，推出包括個人手機點餐、門市平板、電子觸控螢幕點餐等。不論會員、非會員都能快速進行數位點餐，並可進行多元線上支付。大幅減少門市人力需求外，更強化顧客點餐質感，成為未來創造消費需求之利器。

路易莎目前門市含籌備中約560家，集團品牌持續發展：泰菜品牌「初泰」兩家及一家健身品牌「Selfroom」，未來將持續開發新商品並拓展據點。海外佈局，新加坡門市於112年12月營運，營收超預期，目前積極展店中。其他印尼、埃及等地也將在未來一年插旗。