財政部北區國稅局表示，112年度營利事業所得稅結算申報期間自113年5月1日起至5月31日止，為協助納稅義務人順利完成申報，該局彙整結算申報新措施重點，提醒納稅義務人多加注意：

一、增訂「產業創新條例」第10條之2規定，公司於我國境內進行技術創新且居國際供應鏈關鍵地位，符合相關資格條件，依規定申請適用前瞻創新研究發展及購置自行使用先進製程之全新機器設備投資抵減者，可分別按當年度支出金額25％及5％，抵減當年度應納營利事業所得稅額。申請適用投資抵減者，應於辦理投資當年度營利事業所得稅結算申報期間開始前3個月起至申報期間截止日內（例如採曆年制者，申請期限為113年2月1日至同年5月31日），向中央目的事業主管機關申請審查，並應於辦理當年度營利事業所得稅結算申報時，依規定格式填報，以符合程序要件。

二、實施受控外國企業（CFC）制度，自112年度起，營利事業及其關係人於當年度決算日直接或間接持有在中華民國境外低稅負國家或地區關係企業之股份或資本額合計達50％或對該低稅負區關係企業具有控制能力，且營利事業當年度直接持有該低稅負區關係企業股份或資本額者，應填報營利事業認列受控外國企業（CFC）所得明細表。

三、增訂雇主給付員工確診嚴重特殊傳染性肺炎隔離治療請假期間之薪資超過勞動基準法工資給付標準或勞雇雙方約定金額者，得就該超過部分金額的200％，自申報當年度營利事業所得額中減除之規定。

四、營利事業之基本所得額在新台幣60萬元以下者，免依所得基本稅額條例規定繳納所得稅。

五、修正一般營利事業實際供給膳食或按月定額發給員工伙食代金（包括加班誤餐費），每人每月在3,000元以下者，免視為員工之薪資。

營利事業於辦理112年度營利事業所得稅結算申報時，應注意這五大新修訂內容，以免影響自身權益。