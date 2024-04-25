由於今年大陸財政返還尚未入帳且整體信用減損損失金額較去年同期高，中租-KY(5871)25日公告今年前三月合併稅後純益為58.15億元，每股稅後盈餘3.6元，年減16％。

中租控股表示，3月單月自結合併稅後純益19.96億元，雖較去年同期減少28％，每股稅後純益(EPS)為1.24元，若與2月相較，3月獲利成長2％，主要係合併營收月增10％。若以營運地區別來看，台灣地區、大陸及東協地區，累計獲利分別都較去年衰退，衰退幅度分別是10％、25％及34％。

對於今年三地區業務成長預期，中租控股策略長廖英智說，今年台灣和大陸營運是緩成長，東協因去年基期低加上經濟成長較明顯，東協的業務成長率可望有雙位數，另外，該公司計劃將隨著船舶客戶至北非、南歐發展。

中租控股指出，該公司董事會日前通過提擬2023年盈餘分配案，2024年預計發放每股6.5元現金股利及每股0.2元股票股利，將待5月22日年度股東會通過。