千金股在公司治理表現受到投資人關注，上市千金股中，除了上述兩檔之外，聯發科及創意均居前5％，緯穎及旭隼均居6％～20％，亞德客-KY及嘉澤均居21％～35％，祥碩居36％～50％，川湖為51％～69％
股王不在前段班…公司治理評鑑 千金股多樣情
第十屆公司治理評鑑結果，昔日股王大立光（3008）仍然與第九屆一樣，名列36％～50％之間，不過，現任股王世芯-KY（3661）排名則從第九屆的51％～65％倒至66％至80％。
第十屆公司治理評鑑結果，昔日股王大立光（3008）仍然與第九屆一樣，名列36％～50％之間，不過，現任股王世芯-KY（3661）排名則從第九屆的51％～65％倒至66％至80％。
千金股在公司治理表現受到投資人關注，上市千金股中，除了上述兩檔之外，聯發科及創意均居前5％，緯穎及旭隼均居6％～20％，亞德客-KY及嘉澤均居21％～35％，祥碩居36％～50％，川湖為51％～69％
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