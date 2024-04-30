千金股在公司治理表現受到投資人關注，上市千金股中，除了上述兩檔之外，聯發科及創意均居前5％，緯穎及旭隼均居6％～20％，亞德客-KY及嘉澤均居21％～35％，祥碩居36％～50％，川湖為51％～69％

《其他股》中租-KY澄清無低利高貸 支持消金業務制定專法
光陽柯勝峯領軍捲起泰國綠能風 泰國企業也跟風
世芯-KY重奪股王 4檔千金股同步飆漲停
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