大陸本田推出全新電動車品牌，未料竟因命名引起熱烈討論。（圖／大陸本田）

大陸本田為了拯救不斷下滑的銷量，推出全新電動車品牌「燁」並公開三款新車。沒想到，最受到市場關注的竟是「燁」的品牌命名，而不是車子本身，不少大陸網友吐槽燁拆開是「火華」是火化的諧音，相當不吉利。

新浪科技報導，本田大陸發展電動車的腳步，跟不上競爭激烈的汽車市場，使得銷售量不斷下滑，近期推出的電動車品牌被視為解藥，但輿論的走向卻跌破眾人眼鏡。

擁有近百萬訂閱的知名汽車達人孫少軍就在微博上吐槽，這次本田的發表會，業內人士沒什麼討論產品，因為光看智慧座艙就知道還是傳統合資企業的那一套，「所有重點都集中在燁這個字上面，上次靠名字震撼行業的是極湃，也是本田，只能說不愧是你啊。」

話題引起大陸網友們熱烈討論，「本田這次的名字有點逆天，火+華，這電動車在大陸會有人買嗎」、「這麼大的企業，取名的時候都沒人覺得有問題？」、「一鍵火化，真的絕了」、「上次本田才有個電動車叫極湃。」

由於新能源車款逐漸佔領大陸汽車市場，依靠油車支撐銷量的本田面臨嚴重打擊，去年銷量比前一年暴跌逾10%，今年狀況仍未改善，第一季銷量下滑6.11%，其中3月的銷量更是暴跌26.3%，相當疲軟。

本田的新電動車品牌「燁」旗下車款與華為、寧德時代及語音識別大廠科大訊飛合作，希望能獲得國產技術加持拉抬市場競爭力。