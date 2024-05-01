浙江│陸低速無人車立法城市 杭州創首例 03:262024/05/01 工商 大陸國際新聞中心 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 杭州市智慧網聯車輛測試與應用促進條例5月1日實施。杭州成為除了經濟特區以外，大陸首個以地方立法明確自動駕駛車輛上路具體流程的城市，也是大陸首個為低速無人車立法的城市。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 日圓狂貶值！奢侈LV包包慘淪「白菜價」 驚人折扣曝光 北京│推動制定腦機介面行業標準 蔡依林深夜辣照連發 透視薄紗裝「僅用玫瑰花遮點」 #無人車 #大陸 #首個 #低速 #城市 透過【Google新聞】追蹤中時新聞網 也許您會感興趣 推薦閱讀 日本龍頭車在大陸出事了！新品牌被嗆「火化」 慘況曝光 12:302024/04/30 財經 嘉市表揚模範公務員 黃敏惠讚許同仁推動城市前行 12:272024/05/01 寶島 傅崐萁訪陸稱春暖花開 陳建仁：就不要陰晴不定 13:312024/04/30 政治 數字看中國│陸今年來快遞業務量 已超500億件 03:252024/05/01 財經 曝大陸福建艦「明天海試」！前艦長呂禮詩揭關鍵 13:432024/04/30 政治 「移居城市—朋友你從哪裡來」 桃園兒美館八德館開展 18:562024/04/30 生活 新北市交通智慧化 斥3億打造運輸中心整合5大功能 14:402024/05/01 生活 陸明起實施新版保守國家秘密法 陸委會籲非必要勿赴陸 20:522024/04/30 兩岸 台灣1小吃淋啥醬都美味 陸節目狂讚 吸200萬人朝聖 09:172024/04/30 生活 大陸解禁赴馬祖旅遊 街頭民眾說出真心話 07:512024/04/30 政治 小米SU7太狂 搶走「雙B豪車」大客戶？真實數據嚇死人 13:562024/05/01 財經 陸釋觀光開放訊號 陸委會：跟我方原來預期差太多 雙方持續溝通 12:082024/05/01 兩岸 海巡女下士當共諜！為借錢賣岸巡演練機密遭起訴 11:042024/05/01 社會 流量不佳？大陸多個地方局處微博帳號關了 08:502024/04/30 兩岸 馬斯克還是得靠大陸 特斯拉一夕飆漲15％ 身價暴增1.2兆 09:482024/04/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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