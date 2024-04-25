千黛亞（中）在《挑戰者》中介入一對死黨之間。（華納兄弟提供）

好萊塢當紅女星辛蒂亞（Zendaya）在主演新片《挑戰者》中，飾演直率、自信滿滿的網球奇才「塔希」，年輕時介入一對死黨之間，使他們關係生變，但多年後3人卻在一場賽事中再度相遇。導演盧卡格達戈尼諾藉著網球代表權力的隱喻，敘事絲絲入扣，既幽默又銳利，被外媒稱作是「史上最性感的電影之一」，片中不僅三角關係「狂熱猛烈」，辛蒂亞的出色演出更是前所未見，散發出無限的魅力，令人屏息。

電影開頭，一對死黨兼友好對手「派屈克」（喬許歐康納 飾）與「亞特」（麥克費斯飾）正面臨抉擇，他們要選擇就讀大學或走職業賽，當2人遇見塔希時，塔希已是網球界知名的潛力新星，而她的個人魅力在場上與場下都令人無法抗拒。隨著塔希進入他們的人生，派屈克與亞特因愛上同個女人友情生變，塔希與派屈克成為一對戀人，但後來她又與亞特約會並結婚，派屈克與亞特從此失聯，只可能在賽事上和運動界相遇。

該片具有一種非線性的風格，但角色間的關係清楚明瞭又引人入勝。導演說：「複雜的關係令我著迷。許多關係是一個人控制另一個人，但到頭來，每個人本身也要控制好自己的內心，這些元素對我來說很重要。我本來對網球一竅不通，但我身為導演的工作就是要去做研究，去發現我原本陌生的事物，而這也是個大好機會，能讓我去瞭解慾望、控制和自我控制是如何互動，然後以網球比賽的美感和熱愛體育的方式呈現出來。」

辛蒂亞也表示：「導演盧卡格達戈尼諾很有一套，他是透過同理心來觀看《挑戰者》中的每個角色，把他們看作富有人性的角色。他很擅長表現出角色的微妙性和人性面向，讓人感覺到他們的脆弱，並引起共鳴。」