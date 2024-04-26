李又汝推出新單曲〈讓耶穌帶路〉。（藝起發光提供）

「八點檔女神」李又汝近年在戲劇圈發光發熱，最令人印象深刻的角色，就是在八點檔裡敢愛敢恨，為愛癡狂的角色，但其實她當年出道是因為參加電視選秀節目《我愛黑澀會》，且當時的藝名為「檸檬」；李又汝多年來一直有歌手夢，無奈演藝路九彎十八拐，最後卻是因為信仰而推出人生第一首單曲〈讓耶穌帶路〉，希望透過音樂帶給更多人溫暖。

李又汝回想自己早期剛出道，參加《我愛黑澀會》時期，就因媽媽身體出狀況，讓她只好選擇退出節目，回到媽媽身旁照顧，甚至一度為了家中生計，準備繼承家裡的紅豆餅事業；然而讓她備受打擊的，是在短短半年內，不只阿公因病過世，再隔三個月媽媽也離世，雙重打擊讓家人頓失重心，最後決定放棄紅豆餅事業，重回演藝圈打拚。

當時選擇放棄繼續賣紅豆餅，除了兩位親人相繼離世的打擊，李又汝透露媽媽臨終前，一直覺得對她有所虧欠，因為要回家照顧媽媽，讓她沒辦法繼續做自己喜愛的事情。李又汝回想當時媽媽對她說的話，「因為家境不好，沒辦法讓我去做我想做的事情，媽媽也覺得自己活了一輩子，都沒有做自己想做的事情，都在為家庭付出，她不希望女兒跟她一樣，所以不管走不走得出病房，媽媽都希望我可以去完成夢想」。

於是李又汝決定重返演藝圈，讓自己背水一戰拚看看，剛好電視台有一個試鏡的機會，沒想到也就因此得到演出機會，正式踏進戲劇圈。如今出道11年，李又汝始終沒忘記心中期盼，就是希望可以成為歌手；她笑說：「我從幼稚園，老師問我的夢想是什麼，我就說是要成為歌手。」如今終於一圓宿願，推出新歌〈讓耶穌帶路〉。