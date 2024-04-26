有關股票上市案，巧新將於4月30日至5月3日進行公開申購4,050張，每股承銷價格70元，5月7日公開抽籤，預計5月13日掛牌上市。

巧新此次辦理上市前公開承銷競價拍賣，市場反應熱烈，吸引參與投標的合格投標數量，共計5萬0,280張，競價拍賣超額認購比率達3.14倍。

巧新成立於1994年，以鍛造為核心技術，生產腳踏車零件、高爾夫球頭與國防工業零件，是台灣第一家以航太級鈦合金鍛造高爾夫球頭的廠商，引領風潮，2000年跨入汽車零件產業，開發鍛造鋁合金輪圈，2002年出貨給美國通用公司，成功轉型為汽車零件一階供應商，目前鍛造鋁合金輪圈銷售區域，遍及北美、歐洲、日本等地，客戶多為知名高級車輛製造商。

巧新指出，公司秉持技術領先、客戶優先、永續當先三大經營理念，致力結合材料、製程技術，與設備運用等提供顧客全方位服務，不斷地提升鍛造與機械加工技術，2011年成功切入汽車懸吊系統零件領域，成就公司另一波輝煌表現，未來亦將藉由不斷創新、持續改善，確保公司生生不息，欣欣向榮，達到永續經營的目標。