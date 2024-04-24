新北市消防局第二救災救護大隊22及23日在新莊區公所辦理新北市第55期防災士培訓，共有約50名來自新北防災（韌性）社區、市府局處及區公所災害防救、志工及民間團體與市府合作推動防災工作企業人員。

培訓課程包括「防災士職責與任務、「我國災防體系與運作」、「資訊掌握、運用與社區防災計畫」、「社區避難收容場所開設與運作」、「基礎急救訓練」、「急救措施實作」、「我國近年災害經驗及災害特性」、「個人與居家防護措施（含情境練習）」、「社區防災工作推動與運作」、「防災計畫實作與驗證」等內容，以建立防災士災害預防與應變能力以及正確防災觀念與知識。

第二救災救護大隊大隊長曾天柔表示，本次完訓且經學科及急救技術測驗合格的學員，將取得內政部防災士認證，可以協助社區或工作場所防災執行整備工作，災時協助民眾採取應變及執行災後復原重建，期以帶動民眾自主參與防災工作的風氣。