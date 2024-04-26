香港信報報導，大陸證監會刊登「證監會系統離職人員入股擬上市企業監管規定（試行）」公開徵求意見，意見還提出更高核查要求，中介機構要對離職人員投資背景、資金來源、價格公平性、清理真實性等做充分核查，大陸證監會對有關工作核查複核。

下一步，大陸證監會將繼續嚴把入口關，加強與紀檢監察部門協作，發現違法違紀線索的堅決移交有關部門處理，維護公平公正公開的發行監管秩序。

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大陸證監會：加快推動資本市場1＋N政策體系落地實施
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