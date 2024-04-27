26歲好萊塢新一代女神席德妮史威尼（Sydney Sweeney）憑藉影集《高校十八禁》爆紅，憑藉傲人上圍獲得「美乳女神」的稱號。不過她卻也遭到資深女製片質疑是靠甚麼紅的，對此，她在IG曬出美照，似乎是在回應質疑的聲音。

席德妮史威尼人氣爆棚後，在短短不到一年的時間，推出三部不同題材的電影，其中浪漫喜劇《愛愛愛上你》更創下票房佳績，票房收入突破美金1億元，之後接連演出超級英雄電影《蜘蛛夫人》和恐怖片《鬼聖胎》，就可以看得出來在片商眼中十分搶手。

但人紅是非多，席德妮日前無端遭到資深女製作人卡洛鮑姆（Carol Baum）狠批：「她又不漂亮，也不會演戲，為什麼她這麼紅？」，她不解的詢問自己的學生，而席德妮也透過發言人反擊，怒嗆女製作人的行為：「真是太可恥了，一位貶低女性同業的製片人，充分說明了鮑姆女士的性格」。事件延燒後，女製片也被網友罵爆，認為她是「厭女」，最終她選擇出面為自己的言行道歉，她接受《TMZ》訪問，坦言自己：「很後悔」。

#SydneySweeney ain't sweatin' the harsh criticism she received from a veteran Hollywood producer about her acting skills and physical appearance.



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在嗆完女製片後，席德妮史威尼隨後放上自己渡假的悠閒美照，其中一張片裡，他穿著一件灰色的衛衣，上面寫著：「Sorry for Having Great T**s(我為有完美胸部感到抱歉)」，讓不少網友調侃：「妳真的有很抱歉嗎？」、「那件衣服說明了一切，問候仇恨者，哈哈」。