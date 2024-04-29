CHANEL精品香氛系列發售至今，已發表19款作品。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

香奈兒（CHANEL）近日發表了第十九款精品香氛：Comete（慧星），宛如劃過天際的燦爛慧星，遺留下的點點星辰，Comete幸運星辰香水跟我們講述了一個，宛如星星誕生，光亮又蟄伏已久的故事。

此次幸運星辰香氛中最重要的角色非鳶尾花莫屬。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

格拉斯鳶尾花球莖，其在地下需時間滋養成長，方能破土而出，而土壤與慧星掉落的粉塵產生連結，讓調香師奧利維耶靈機一動催生此款作品。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

外包裝上的慧星與香奈兒女士設計的星辰項鍊浮雕設計。（CHANEL提供／黃唯淯台北傳真）

眾所周知，星辰一直是香奈兒女士創作的靈感來源之一，而品牌調香師奧利維耶波巨（Olivier Polge）對於全新的星辰，則表示「香水對香奈兒而言是一種心境，一種風格的詮釋，一種超脫素材美學的理念。」就是這句超脫素材，讓幸運星辰香水從生產到噴灑在空中時，都充滿了寓義性。幸運星辰香水如同波巨過往的作品，都充滿了優雅的白花調性，但這次在前味中加入了櫻花調性，讓香氣噴灑在空中時有著風吹櫻花落滿地的愜意感，而在中後調則慢慢帶出鳶尾花、麝香的乾淨穩重，而花朵在土壤中的迸發萌芽，也呼應了慧星劃過天際時落下的冰與粉塵，兩者之間緊密相扣，成為幸運星辰香水的一大特色。另外在包裝上也融入慧星元素，更將香奈兒女士曾經設計的Comete項鍊做為幸運符碼，以立體浮雕的方式呈現於外包裝上，更是為這款全新香氛帶來結合歷史與故事的雙重個性。而此款Comete幸運星辰香水也將於5月3日正式於限定精品店或精品香氛櫃點上市。