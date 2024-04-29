2019年與台灣斷交的南太平洋島國索羅門群島於4月17日舉行國會大選，結果包括現任親中政府在內，無一政黨贏得足以執政席次，因此國會將於5月2日嘗試選出新總理。總理蘇嘉瓦瑞29日宣布，將不再競選新一屆總理。

由蘇嘉瓦瑞領導的「我們的黨」贏得了15個席位，比之前的37席減少超過一半，且未達到單獨組建政府所需的半數以上議席。據法新社報導，蘇嘉瓦瑞宣布不會競選連任總理，「我們的黨」將支持外交部長馬內列（Jeremiah Manele）作為總理候選人。

索羅門國會將於5月2日嘗試選出新總理，鑑於此次選舉對太平洋地區安全的潛在影響，預計中國、美國和索羅門鄰國澳大利亞都將密切關注選舉結果。

外界認為蘇嘉瓦瑞任上與中國走近。2022年，他領導的政府與北京簽署了安全協議，引起美澳等國擔憂。

索羅門群島國會實行一院制，國民議會是最高權力機關，由50名議員組成，任期四年。新一屆政府總理將由新當選的國會議員投票選出。

4月19日，索羅門群島知名的親台人物、馬萊塔省前省長蘇達尼（Daniel Suidani）確認重新當選省議會議員，有機會再問鼎省長寶座；立場親中的現任馬萊塔省省長芬尼（Martin Fini）則丟掉省議員議席，使得大陸在索羅門群島建立影響力的努力遇到重大障礙。

馬萊塔省（Malaita）是索羅門群島人口最多的省。蘇達尼擔任省長時，曾禁止大陸企業進駐，並接受美國提供的援助。蘇達尼一直反對總理蘇嘉瓦瑞政府承認中國並與台灣斷交的決定。2021年7月，蘇達尼曾來台就醫，完成腦部診斷治療。但在去年初，他在馬萊塔省議會發動的不信任案投票中，遭罷免省長職務，接著又被撤銷省議員資格。

芬尼接替蘇達尼成為馬萊塔省省長，本月大陸江蘇省才派代表前往馬萊塔省，與芬尼簽署合作諒解備忘錄。大陸駐索羅門群島大使館曾讚揚芬尼的「堅定支持」，承諾為索羅門群島鋪路、建設更便捷的網路。不過，芬尼已經落選省議員，無望連任省長，因此，與大陸簽下的諒解備忘錄能否實現，也得打上個問號。

此次大選中，蘇達尼創建的新政黨U4C也推派候選人角逐國會議席。蘇達尼曾表示，他認為索羅門群島應該與台灣復交，因為雙方有相同的民主價值。另外，在馬萊塔省議員選舉中擊敗芬尼的無黨派候選人歐希拉摩亞（Johnson Osiramoa）表示，他將會加入U4C。