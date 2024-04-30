瞬間莊嚴了起來！有女網友日前鹿兒島仙巖園遊覽，並看到一處建築物被花花草草圍繞，建築物上還開滿粉色、白色，與黃色的花朵，本是拍攝該建築物主體與花草融為一體的照片，但沒想到，她正好看到建築物中間有個小方框，便露出上半身拍照，她把拍好的照片PO上網路打卡，其他網友全笑翻，「會讓人以為是喪事現場」、「相片還真的不可以亂拍」。

一名女網友在日本鹿兒島仙嚴園打卡，並PO出被拍的照片，她提到「鹿兒島仙巖園一個可以拍照的地方」，但她拍完之後，卻表示「為什麼總感覺哪裡怪怪」。

從女網友PO出的照片可見，她在一處建築物拍照，該建築被粉色、玫瑰色與白色的花圍繞，且建築物頂部也開滿黃色的花朵，而她便依靠在建築物中央的一處小方格中，露出上半身拍照。

網友一見照片後，紛紛笑歪表示，「相當神聖又莊嚴」、「告別式就用這張，還省下一大筆鮮花的錢」、「就...很莊嚴」、「瞬間莊嚴起來」、「真的是怪怪的」、「莊嚴隆重」、「會讓人以為是喪事現場」、「相片還真的不可以亂拍」、「腦中慢慢浮現司儀的聲音」、「年輕人配鮮色花也是合理」、「三鞠躬，家屬答禮」。

另外，也有網友PO出該建築物照片，並表示應該是要站在一旁，拍攝該建築物的主體被花包圍的狀態；這名女網友拍的「莊嚴」照片，短短一天就有2.6萬人按讚，吸引2千7百多則留言，以及9百多次分享。