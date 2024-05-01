住在台中市豐原區、有家暴紀錄的徐姓男子，疑因認為6歲大的兒子不服管教，去年間多次以衣架、傳輸線毆打兒子，之後又聲稱為了「加速退淤」，竟將小孩泡在裝有熱水的塑膠箱內，導致孩子橫紋肌溶解、溺斃箱中，台中檢方依凌虐未成年人致死罪起訴徐男並請求重刑，台中地院國民法官審理後，判徐16年刑期。

檢警調查，38遂的徐姓男子過去就有家暴等紀錄，曾入間服刑，而6歲大的兒子原本由徐男母親照顧，前年底由徐男接回照料，但徐男從去年1月開始，短短半年間，多次以衣架、傳輸線毆打兒子，甚至以裸體罰站、將寶特瓶高舉過頭罰站等方式體罰男童，導致男童全身新舊傷痕多達42處，甚至有大面積皮下出血的情況。

而徐男為掩飾犯行，不但為小孩塗抹藥膏，還特意向學校請假42天，就因為怕老師或社工發現小孩身上傷痕累累，此外，他還在去年6月1日將塑膠收納箱裝滿溫熱水，命令小孩泡在箱子內長達1小時，聲稱可以加速退淤，卻導致男童橫紋肌溶解、意識模糊失能，最後溺斃箱子內。

徐男發現男童狀況不對後才嚇到，並由同居人將男童送醫，但孩子仍不治，台中檢方去年9月起訴徐，檢察官認為徐男在孩子4歲的時候就曾施暴，之後雖接受強制親職教育，卻變本加厲，請求加重量刑。徐男律師則辯護，徐因教育程度低、醫學常識不足，才導致孩子橫紋肌溶解及溺斃，是因疏忽獨留小孩在浴室造成憾事，應以傷害、過失致死最論處。

台中地院國民法官從4月29日起連續3天審理此案，其間傳喚醫師、解剖法醫及男童教師、徐男同居人等出庭作證，5月1日下午審結，判徐男16年刑期，可上訴。