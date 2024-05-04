縣道122線43.5K改善工程，配合現況地形截彎取直，並新闢長約235公尺的橋梁示意圖，因施工有困難性已流標6次。（張益生提供／羅浚濱新竹傳真）

縣長楊文科列為十大交通建設之一的縣道122線43.5K改善工程，中央核定6億餘元執行，縣府工務處從去年3月發包迄今已流標6次，將檢討預算書以下半年發包為目標，縣議員張益生指122線竹東上坪段拓寬被上「緊箍咒」，需由中央環評，要求縣府與中央直球對決「解咒」！

張益生說，122線行車路幅狹小，路寬在5到6公尺之間，尤其在43.5K彎道多坡度也大，上邊坡有土石流潛勢溪流穿越，在颱風豪雨時經常有落石導致道路坍塌，造成對外交通中斷，不時傳出遊客受困在清泉風景區。

縣長楊文科將122線列為十大交通建設之一，中央2022年核定經費執行，工務處規畫改善工程起點在43.2K處，配合現況地形截彎取直，並新闢長約235公尺、寬10公尺的橋梁，配置雙向兩車道。

張益生指122線43.5K拓寬地方上期盼很久，也是五峰鄉歷年來最大的工程補助案，可能是當時設計與現實的執行有一定落差，已流標6次，他要求工務處能在年底發包真正動工。

張益生並指全縣道路只剩下122線竹東上坪到五峰土場50.4K路幅不到5至6公尺，路幅實在太小，工務處可從生活圈計畫道路或專案，向中央爭取從竹東上坪段30k處拓寬，竹東和五峰居 民是真的需要。

工務處長戴志君說，122線43.5K流標6次，主要原因是施工有困難性，4月已對預算書進行檢討，委員們也都有一些想法，6月底會把預算書 做確認，目標在下半年發包。

戴志君並說，122線原是公路局新竹工務段管養，10多年前移交縣府時提報122線整體開發被下「緊箍咒」，當時環保署要求若辦理拓寬，都要進到交通部經過全國性環評來處理。

張益生指雪隧都可以開通了，122線平面道路拓寬竟要做全國環評，不能由地方做環評，通過環評曠日廢時，要求工務處與中央直球對決「解咒」，改由地方環評。

戴志君則表示，縣府對122線拓寬採取逐年逐步方式辦理，將會和交通部討論，依張議員建議用專案生活圈的方式來辦理，解決五峰鄉民進出的問題。