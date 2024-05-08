中市南區工學里福德祠2023年6月間遭火災燒燬。（工學里福德祠提供／陳淑芬台中傳真）

中市南區工學里福德祠庇佑地方20多年，2023年6月間遭火災燒燬，圖為火災發生前。（工學里福德祠提供／陳淑芬台中傳真）

中市南區工學里福德祠去年6月間遭火災燒毀，廟方籌募建廟基金。公益彩券商會榮譽理事長何昱奇及得鴻福彩券行發願，若開出頭獎就捐款，果然，彩券行日前開出今彩539頭獎800萬元，何等今天到重建籌備處祭拜、捐出10萬元，與信徒享用發財湯圓分享好運氣，籲各界踴躍捐款，早日為土地公重建新廟。

何昱奇說，工學里福德祠土地公長年庇佑里民，他也是虔誠信徒，去年1場大火燒燬土地公廟，在地居民相當難過，經廟方發起籌募重建基金，他有感而發與在地彩券行發願若開出頭獎，就捐錢建廟，開出今彩539頭獎，就捐10萬元；大樂透頭獎，捐出30萬；威力彩頭獎則捐60萬元。

「真的太幸運了！」該彩券行戴姓店長說，彩券行2日開出今彩539頭獎800萬元，今彩539頭獎的中獎率僅約58萬分之一，運氣實在太好了，她興奮地代表老闆來還願捐錢。

工學里福德祠為2002年間第一屆里長陳道森率地方耆老集資興建，成為地方信仰中心，香火鼎盛、香客絡繹不絕。豈料，福德祠去年6月間發生火災慘遭燒燬。

工學里福德祠主任委員林永昌表示，土地公守護里民20多載，經過半年來努力，廟方上月在工學北路購得廟地，設重建籌備處，並恭奉土地公，土地公非常靈驗，彩券行開出頭獎第一時間就通知廟方，他立即祭拜土地公報告好消息。他並強調，重建福德祠尚需籌措約2000萬元，期盼十方大德踴躍捐款，共披福澤。

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