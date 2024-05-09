「藍海地產集團」涉嫌以投資泰國湄南灣景酒店會所為名，謊稱每年最高可獲得投資本金的4％至6.5％不等報酬，2年吸金逾5.4億元，集團董事長李陳妙音與丈夫李長安因在2019年11月就落跑至泰國遭通緝，調查局將2人列為「外逃通緝要犯」並懸賞百萬獎金緝拿。經調查局與泰國合作下，逮捕李陳妙音，預計今(9日)下午遣返抵台。

檢調調查，劉威廷與綽號「富哥」的李進倫2013年6月在台北設立「台灣藍海公司」，李陳妙音、李長安夫婦2015年間邀李進倫、劉威廷共同投資位於泰國曼谷的湄南灣景酒店會所，雙方議定，李陳妙音夫婦在泰國成立泰國藍海公司，持股51％擔任集團董事長，臺灣藍海公司出資泰銖5000萬元、李、劉各持股24％、25％，並擔任公司董事。

李、劉自2016年10月起以「藍海集團」名義，利用網路文宣，在台北、高雄等地舉辦說明會、餐會，組團到泰國曼谷現地考察，或以業務員銷售等方式，推廣「泰國曼谷湄南灣景酒店會所（HVR）投資專案」。

集團聲稱，民眾投資100萬泰銖，可向泰國藍海公司租賃湄南灣會所一個單位的房屋，再將房屋委由泰國當地飯店經營業者代管，投資期間分為6年期或12年期，每年最高可獲得投資本金4％至6.5％不等報酬，期滿可還本。

但藍海僅給付投資人第1年利息，即無力支付，被害民眾向檢調檢舉，檢調估計藍海集團自2016年10月至107年10月間，共計招攬88人投資，吸金6億800萬元泰銖，折合新台幣5億4000多萬元。高雄地院已在今年10月依《銀行法》判李進倫、劉威廷徒刑12年、10年6月。

但高雄地檢署發現，藍海集團董事長李陳妙音及丈夫李長安，早於2019年11月28日即出境潛逃至泰國，檢方在2021年4月29日對2人發布通緝，2人因涉犯7年以上徒刑之罪，通緝時效為20年，另加計3分之一，估算2人通緝時效至2043年為止。

據了解，調查局透過泰國司法單位協助，日前合作逮捕李陳妙音，並預計在今日遣返回台，將在下午抵達桃園機場，調查局人員將解送高雄地檢署歸案。