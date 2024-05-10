被譽為「人間仙女」的中法混血美女夏朧，近日在《省省吧！我家富貴發》中尬上一角，飾演家境富裕、花錢不手軟的千金小姐，與劇中的省錢家族形成強烈對比，營造不少戲感和喜感，也讓人對金錢有了更深入的省思。近日夏朧接受本報邀請進棚拍攝梵克雅寶（VanCleef & Arpels）時尚專題，與天俱來的仙氣有了珠寶加持，更添奢華品味。

夏朧接受本報邀請拍攝梵克雅寶時尚專題，與天俱來的仙氣有了珠寶加持，更添奢華時尚。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Michael Kors）

「其實我很節省，我爸媽更節省，我們家才是省錢家族！」夏朧笑說，去年她在桃園拍片，為了節省旅館錢暫住在朋友家，朋友家中有空床架，但缺了床墊，夏朧就扛著自己的床墊一路搭捷運、火車，再坐朋友的摩托車，把床墊扛到朋友家。

實在很難想像身材纖瘦的夏朧，竟然可以扛得動床墊，詢問她一路上是否有人伸出援手，她笑說，很多人向她行注目禮，每個人都是滿臉的驚訝，下巴都快掉下來的模樣，「可能是太驚訝了，所以忘了幫我！」說完，夏朧得意地哈哈大笑。

夏朧在《省省吧！我家富貴發》飾演花錢不手軟的千金小姐，私底下其實是省錢達人，佩戴梵克雅寶Frivole系列珠寶，仙氣逼人。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Michael Kors）

夏朧的節省，其實是和現居巴黎的父母學的，有回父母為了把朋友不要的設計師沙發搬回家，不請搬家公司自已扛，搬累了就把沙發放在路邊，坐在沙發上休息，還開心拍照貼IG，與親朋好友分享這難得的經驗，「其實還挺好玩的！」

夏朧接受本報邀請拍攝梵克雅寶時尚專題，與天俱來的仙氣有了珠寶加持，更添奢華時尚。（JOJ PHOTO攝，圖片企畫／中時時尚，服裝提供／Michael Kors）

夏朧佩戴梵克雅寶的兩大系列珠寶，一是以經典「金質圓珠」元素構成的Perlee系列珠寶，明亮式切割的無暇美鑽與黃K金的「金質圓珠」，映照出世家珠寶永不退流行的動人樣貌。夏朧也佩戴梵克雅寶的Frivole系列珠寶，以繁花盛開為靈感打造立體靈動、精巧輕盈的花朵，宛如花朵在微風輕拂下搖曳生姿，清新脫俗。

《省省吧！我家富貴發》為國家住宅及都市更新中心林口社會住宅公共藝術計劃的戲劇作品，全劇已在CATCHPLAY+、Hami Video、H2PES、iQIYI、KKTV和LINE TV上架，MyVideo每週上架一集。

梵克雅寶Frivole玫瑰金鑲鑽指間戒。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Frivole玫瑰金八花戒指。（Van Cleef & Arpels提供）

梵克雅寶Perlee Clovers白金吊墜。（Van Cleef & Arpels提供）