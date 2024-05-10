苗栗縣大湖鄉台3線137.2公里處栗林國小旁測速照相桿，配合學童安全降速執法。（苗栗縣警局提供／謝明俊苗栗傳真）

為改善栗林國小校園周邊學童通行安全，日前經校方邀集交通部公路局中區養護工程分局、苗栗縣政府工務處及本局辦理會勘，經評估考量學童上、放學的安全，中區養護工程分局公告將台3線136.8至137.6公里間路段行車速限自2024年3月1日起由60公里／小時調降為50公里／小時。

原在該路段栗林國小前的測速執法設備已配合公告降速執法。此外，前於2024年3月1日起分別於竹南鎮公義路1,557號前、三灣鄉台3線101.2公里處及三義鄉140線19.9公里處，所設置3處的測速執法設備均已開始執行，再次提醒用路人務必遵照速限行駛，以確保行車安全。

局長陳世煌表示，執法目的並非開罰，而是為了維護用路人的安全，且學童為國家未來之棟梁，更應加強校園周邊之交通安全，請各位駕駛人行經該路段務必遵守行車速限，共同維護學童通學安全，讓學童開心上學、平安回家。